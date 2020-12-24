 

Нацсовет Украины по телерадиовещанию предупредил телеканал “НАШ” за показ пресс-конференции Путина

24.12.2020, 11:12, Новости дня
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23 декабря Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынесло предупреждение телеканалу “НАШ” за трансляцию 19 декабря части состоявшейся 17 декабря пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом проинформировал сайт Нацсовета.

“Регулятор рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО “НАШ 365” (спутниковое вещание, логотип “НАШ”), Киев, и объявил компании предупреждение из-за несоблюдения ею …требований о необходимости соблюдать законодательство и требований лицензии и распространения объективной информации”, – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что на пресс-конференции Путина, которую показывал “НАШ”, “подавалась информация о борьбе России с мировым терроризмом, бесперспективность и нецелесообразность санкций мирового сообщества против России, достижения военно-промышленного комплекса России, создание новейших систем вооружений, научные, технологические и экономические достижения России, позиция правительства России в конфликтах в Сирии, Ливии, достижения социальной политики России, политика России в отношении русскоязычного населения, в частности, части населения Украины, повышение уровня жизни российского населения”.

“В целом все темы освещались с позиций президента и правительства Российской Федерации. Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции”, – объяснил регулятор.

17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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