Завтра в Рыбинске начнут работу елочные базары

24.12.2020, 10:06, Объявления

Теги: Праздник

В Рыбинске с 25 декабря открываются елочные базары. Приобрести главный символ новогодних праздников можно на 10 площадках, расположенных в разных микрорайонах города.

Режим работы с 10 до 19 часов. Стоимость дерева зависит от высоты: 300 рублей за метр. Купить живые ели успеют все желающие. Ярмарки будут работать до 31 декабря.

Торговые точки по продаже елей разместятся:

– на улице Гагарина, 14;

– у магазина «Магнит» на улице Луначарского/улице Герцена;

– на проспекте Мира у дома 23;

– у универмага «Юбилейный»;

– на Скоморохой Горе у памятного знака «Самолет;

– в микрорайоне Переборы у детского парка;

– у Дома торговли в микрорайоне Волжский;

– у дома №50 на улице 50 лет ВЛКСМ;

– в Завольже на пересечении Арефинского тракта и Школьного переулка;

– на ярмарке на улице Плеханова/Черкасова.

Пресс-служба администрации горда Рыбинска