Завтра в Рыбинске начнут работу елочные базары
 

Завтра в Рыбинске начнут работу елочные базары

24.12.2020, 10:06, Объявления
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В Рыбинске с 25 декабря открываются елочные базары. Приобрести главный символ новогодних праздников можно на 10 площадках, расположенных в разных микрорайонах города.

Режим работы с 10 до 19 часов. Стоимость дерева зависит от высоты: 300 рублей за метр. Купить живые ели успеют все желающие. Ярмарки будут работать до 31 декабря.

Торговые точки по продаже елей разместятся:

– на улице Гагарина, 14;
– у магазина «Магнит» на улице Луначарского/улице Герцена;
– на проспекте Мира у дома 23;
– у универмага «Юбилейный»;
– на Скоморохой Горе у памятного знака «Самолет;
– в микрорайоне Переборы у детского парка;
– у Дома торговли в микрорайоне Волжский;
– у дома №50 на улице 50 лет ВЛКСМ;
– в Завольже на пересечении Арефинского тракта и Школьного переулка;
– на ярмарке на улице Плеханова/Черкасова.

Пресс-служба администрации горда Рыбинска



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