«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран»

24.12.2020, 10:58, Новости дня

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Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран», сообщили в пресс-службе флота.

«Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», – передает ТАСС сообщение ТОФ.

Ремонт с модернизацией фрегата проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке.

Напомним, 16 декабря в Минобороны сообщили, что модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний.

Планируется, что до конца года корабль вернется в состав сил Тихоокеанского флота.