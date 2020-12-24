 

В РФ за сутки выявили 29,9 тыс. случаев коронавируса

24.12.2020, 10:58, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 29935 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 29935 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8203, Санкт-Петербурге – 3756, Московской области – 1538.

Всего в стране выявлено 2963688 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2370857 человек, из них 26 890 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 635 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 53 тыс. 96 человек.

Накануне, 23 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27250. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 2685.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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