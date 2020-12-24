Принц Гарри и Меган Маркл представили необычную рождественскую открытку

24.12.2020, 10:36, Разное

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Большинство членов королевской семьи Великобритании уже опубликовало рождественские открытки, и свободные от традиционных устоев и обязательств принц Гарри и Меган Маркл все же решили пойти по их стопам и представить свою. Но в этом году открытка получилась максимально необычной: вместо привычных снимков, они обнародовали нарисованную открытку по мотивам с их совместного фото.

На открытке с надписью “Счастливого Рождества и Нового года!” “позируют” принц Гарри, Меган Маркл, их принц Арчи, а также их собаки. Наличие в кадре собак неслучайно: дело в том, что открытка была опубликована на сайте приюта для животных Mayhew, покровителем которого является герцогиня Сассекская. Там же размещено рождественское обращение Меган:

В этом году наша семья сделала пожертвования нескольким благотворительным организациям. От местной калифорнийской организации, которая помогает бездомным семьям, до двух наших патронатов в Великобритании: одному, который поддерживает благополучие животных и общества, и другому, мемориальному фонду в честь любимого друга, который помогает учить детей и бороться с бедностью в Уганде. Мы отметили их работу от имени всех нас.

Кэролайн Йейтс, генеральный директор Mayhew, поблагодарила Меган за ее благотворительные инициативы:

Я хотела бы поблагодарить нашего покровителя от имени всей семьи Mayhew – как двуногих, так и четвероногих! И мы не можем дождаться продолжения хорошей работы в 2021 году.

Меган Маркл в приюте MayhewМеган Маркл стала покровителем Mayhew в 2019 году, поскольку обожает животных. Когда она еще проживала в Америке, была волонтером в приютах для спасенных животных и сама взяла домой двух собак – Богарта в Лос-Анджелесе и Гая в Оквилле, недалеко от Торонто. При переезде в Лондон Богарта пришлось оставить в Америке у хороших друзей, так как из-за старости он рисковал не перенести долгий перелет и смену обстановки. А Гай теперь живет вместе с Меган и Гарри. У пары есть еще одна собака – черный лабрадор, которого они также взяли из приюта.

Принц Гарри разделяет любовь Меган к собакам