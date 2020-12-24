Названы пять продуктов, убивающих либидо

24.12.2020, 10:28, Разное

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Медики назвали пять продуктов, присутствие которых в рационе буквально убивает либидо. Их нужно перестать употреблять, чтобы снова появился интерес к интиму.

Жареная пища вредна не только для либидо, но и для здоровья в целом. В ней содержатся трансжиры, способные увеличивать аномальное производство сперматозоидов. В результате мужчины могут стать бесплодными, а у женщин станут наблюдаться проблемы с зачатием.

Не рекомендуется употреблять и переработанные продукты. Они лишают организм человека базовых ингредиентов, которые необходимы для обеспечения сексуального здоровья. Их повышенное употребление приводит к разным проблемам со здоровьем, поскольку наблюдается нехватка белков и жиров.

В консервах содержится ВРА – химические вещество, которое вызывает диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Во многих подобных продуктах содержится высокий уровень натрия, а он способствует уменьшения притока крови к частям тела, важных для секса.

Напитки

Существует мнение, что употребление спиртных напитков помогает расслабиться во время секса. Однако в долгосрочной перспективе алкоголь способен негативно влиять на половое влечение партнеров. Распитие спиртного в больших количествах может привести к эректильной дисфункции. Кроме того, заметно снижается выработка тестостерона.

Несмотря на то, что кофе наполняет человека дополнительной энергией, он оказывает отрицательное воздействие на сексуальную жизнь. Тревожность и излишнее беспокойства приводят к снижению либидо и в целом негативно отражаются на здоровье.