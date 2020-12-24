 

Фотограф Пугачевой Родин показал резко постаревшего композитора Паулса

24.12.2020, 10:28, Разное
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В своем микроблоге Instagram Роман Родин, который является личным фотографом Аллы Пугачевой, показал уникальный кадр, сделанный в Юрмале на конкурсе «Новая волна». На фото запечатлен резко постаревший Раймонд Паулс вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.
По словам Романа Родина, этот снимок из цикла «Друзья». В январе наступающего года легендарному композитору исполнится 85 лет. Поклонники понимают, что он в почтенном возрасте, но отметили в комментариях резкое старение Раймонда Паулса. Еще недавно он выглядел подтянутым и полным энергии.

Автор песен «Миллион алых роз» и «Вернисаж» в 1985 году удостоился звания Народного артиста СССР. Уже более 60 лет он счастлив в браке со своей супругой Светланой Епифановой. Познакомился он с молодой студенткой в далеком 1959 году в Одессе, когда она работала гидом «Интуриста». Латвийский композитор ласково называет жену Ланой и считает, что она его муза и любовь всей жизни. Пара воспитала дочь, которая подарила им двух прекрасных внучек.



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