Фотограф Пугачевой Родин показал резко постаревшего композитора Паулса

24.12.2020, 10:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Роман Родин, который является личным фотографом Аллы Пугачевой, показал уникальный кадр, сделанный в Юрмале на конкурсе «Новая волна». На фото запечатлен резко постаревший Раймонд Паулс вместе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

По словам Романа Родина, этот снимок из цикла «Друзья». В январе наступающего года легендарному композитору исполнится 85 лет. Поклонники понимают, что он в почтенном возрасте, но отметили в комментариях резкое старение Раймонда Паулса. Еще недавно он выглядел подтянутым и полным энергии.

Автор песен «Миллион алых роз» и «Вернисаж» в 1985 году удостоился звания Народного артиста СССР. Уже более 60 лет он счастлив в браке со своей супругой Светланой Епифановой. Познакомился он с молодой студенткой в далеком 1959 году в Одессе, когда она работала гидом «Интуриста». Латвийский композитор ласково называет жену Ланой и считает, что она его муза и любовь всей жизни. Пара воспитала дочь, которая подарила им двух прекрасных внучек.