 

На Новый год Брухунова получила от Петросяна серьги за 320 000 рублей

24.12.2020, 10:28, Разное
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Жена юмориста Евгения Петросяна продемонстрировала дорогостоящий подарок от супруга. В Instagram Татьяна Брухунова опубликовала фотоснимок золотых серег стоимостью 320 000 рублей.
В качестве новогоднего подарка для молодой супруги юморист Евгений Петросян решил приобрести украшения от бренда Van Cleef & Arpels. Сама Татьяна Брухунова не называла стоимость презента, однако по внешнему виду пользователи Сети смогли найти его на сайте производителя.

Так, серьги в виде цветка, инкрустированные ониксом, Van Cleef & Arpels предлагает приобрести за 320 000 рублей. Стоит отметить, что Татьяна Брухунова часто посещает торговые центры, где она покупает люксовые вещи, которые позднее показывает своим подписчикам в Instagram.



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