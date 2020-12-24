Скандалы: Пиар-станция

24.12.2020, 10:26, Разное

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Роскосмос запустил краудсорсинг на новую отечественную орбитальную станцию

Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Facebook обратился с предложением создать новую орбитальную станцию с помощью идей всех, кому интересно развитие космической индустрии в нашей стране. «Друзья, мы в Роскосмосе ведём проработку облика новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС. Очевидно, что она должна быть многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой. Посещаемой или постоянно обитаемой. Национальной или с международным участием. Хотел бы провести с вашей помощью «общественно-экспертный научно-технический совет». Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты. Нам скоро придется принимать окончательные решения, и ваши предложения могут оказаться крайне полезны. Заранее вам благодарен», – такое сообщение было опубликовано на его странице.

Инициативу Дмитрия Рогозина и Роскосмоса плохой назвать никак нельзя. Какой патриот не мечтает о национальном космическом превосходстве? Другой и более важный вопрос заключается в том, каким образом среднестатистический патриот может помочь в вопросе создания и сборки инновационной орбитальной космической станции нового поколения?

В плане концептуальных идей для докладов и стратегий до 2500 года – вероятно. А в плане инженерно-технических решений очень вряд ли и давайте будем реалистичны – никак и никогда не сможет помочь.

Для чего же запущен этот краудсорсинговый проект? Очень похоже, что для пиара. И здесь надо отметить, что шаг красивый. Ждем сообщений от критиков Илона Маска, как нужно строить орбитальные станции и на каком топливе и на какой высоте такая станция должна функционировать и располагаться. Может быть будут идеи про состав команды астронавтов. Например, если следовать «западным» трендам, то должны соблюдаться квоты по национальному признаку.

Какие идеи будут собраны через краудсорсинг, надеемся узнать в ближайшее время, а пока порадуемся, что не был объявлен краудфандинг на запчасти и еду космонавтов для действующей Международной космической станции.

Самое популярное (на сегодняшний день) предложение к новой российской орбитальной космической станции выглядит так:

Кирилл Косминский