 

Россия вернула подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины

24.12.2020, 10:18, Новости дня
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Россия передала посольству Боснии и Герцеговины икону, которую министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на информацию МИД РФ.

Икона была передана “по согласованию с дарителем”, пишет агентство. При этом российское внешнеполитическое ведомство “рекомендовало партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение артефакта”.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону, созданную около 300 лет назад.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство страны с требованием выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране. По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. 

Прокуратура Боснии и Герцеговины начала расследование по делу украинской иконы, сообщал Dnevni avaz. Сдедствие хочет выяснить, каким образом артефакт попал в страну. 

В российском МИД ранее заявляли, что вернут икону дарителю для уточнения ее происхождения по линии Интерпола.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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