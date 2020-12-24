 

“У вас и на лошадях можно!”. Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому

24.12.2020, 10:18, Новости дня
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Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как по его замку в подмосковной деревне Грязь на самокате катаются Лиза и Гарри.

В ролике виден интерьер одной из комнат особняка.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали видео.

“У вас и на лошадях можно!!!” – отметила burda.nataliia.

“В таком доме можно и покататься. Наши тоже иногда даже на маленьких велосипедах ездят по дому. Главное, что у детей счастливое детство”, – написала rebenok_pchelovod.

Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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