“У вас и на лошадях можно!”. Галкин показал, как его дети от Пугачевой катаются по дому
24.12.2020, 10:18,
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Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как по его замку в подмосковной деревне Грязь на самокате катаются Лиза и Гарри.
В ролике виден интерьер одной из комнат особняка.
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Подписчики прокомментировали видео.
“У вас и на лошадях можно!!!” – отметила burda.nataliia.
“В таком доме можно и покататься. Наши тоже иногда даже на маленьких велосипедах ездят по дому. Главное, что у детей счастливое детство”, – написала rebenok_pchelovod.
Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
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