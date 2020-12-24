До мінус 30: українські аптеки знижують вартість ліків

24.12.2020, 9:18, Новости дня

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Від початку місяця українські аптеки під брендами “Благодія”, “Аптека Копійка”, “Аптека Шар@”, “Аптека АНЦ” знижують вартість своїх товарів до 30%. Знижки* в межах акції “Цінам хна” мають допомогти людям, які через фінансову скруту відкладають купівлю потрібних медикаментів. Щоб усі охочі скористалися пропозицією, зниження цін триває з 1 грудня 2020 до 15 січня 2021 року.

Україна все ще бореться з коронавірусом, тому противірусні препарати мають найбільший попит у населення. На цю групу товарів аптеки знизили ціни передусім. Знижки також діють на дитяче харчування, косметику та засоби гігієни. Зверніться до провізора, щоб дізнатися про весь акційний асортимент.

Потрібних товарів може забракнути, тому аптеки пропонують клієнтам оформити попереднє замовлення за допомогою аптечної довідки за номером: 5900. Послуга зручна тим, що можна переконатися в якості товару і проконсультуватися із провізором до купівлі. Оплачувати та забирати замовлення потрібно лише в торговельному залі.

Акція – це не єдиний спосіб аптечного заощадження. Ще ви можете завантажити мобільний застосунок “Лайк” та повертати 1% від вартості покупки бонусами на свій віртуальний рахунок. Використовуйте ці накопичення під час наступних покупок в аптеці. За 1 бонус можна заощадити 1 гривню.

Долучайтеся до програми лояльності та обирайте акційні товари, щоб накопичувати бонуси й заощаджувати до 30% на покупках. Добре, коли економно!

ВИДЕОВідео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення з попередньою ціною реалізації, асортимент продукції, на який надають знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мають на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

ТОВ “Аптека низьких цін “Кремінь”, ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.