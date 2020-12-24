Степанов сказал, что Украина в рамках COVAX скорее всего получит вакцину AstraZeneca, но готова к хранению и транспортировке других

24.12.2020, 10:18, Новости дня

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Украина скорее всего получит в рамках механизма COVAX вакцину фирмы AstraZeneca. Об этом в эфире канала “1+1” 23 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“AstraZeneca – основная компания, которая будет изготовлять вакцину для COVAX… Все остальные компании – я уверен, что тоже будут в Украине Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к хранению и транспортировке вакцины Pfizer, которая хранится при температуре минус 70 ºC. У нас есть возможности это делать. Количество одновременного хранения меньше, чем при +2 ºC…. + 8 ºC., но мы привлекаем промышленные компании, чтобы ее хранить и транспортировать”, – сказал министр.

Британско-шведская компания AstraZeneca разрабатывала вакцину от коронавирусной инфекции совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания препарата проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности. 23 декабря AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины в Великобритании.

11 декабря AstraZeneca объявила о намерении объединить свою вакцину с российским препаратом “Спутник V“. В компании заявляли, что комбинация различных вакцин потенциально может вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист