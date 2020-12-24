Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

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24.12.2020, 10:04, Новости дня
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Российский рынок акций открылся повышением индекса Мосбиржи и понижением индекса РТС.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,05% и достиг 3253,73 пункта, а индекс РТС опустился на 0,11%, до 1365,31 пункта, свидетельствует информация биржевой площадки, передает ТАСС.

К 10.13 индекс Мосбиржи находился на отметке в 3259,16 пункта (+0,22%). Индекс РТС вышел в «зеленую зону» и торговался на уровне 1368,38 пункта (+0,12%).



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