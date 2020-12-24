Российских водителей предупредили о новых штрафах в 2021 году

24.12.2020, 10:04, Новости дня

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Новые изменения в российском законодательстве вступают в силу в 2021 году, часть из них коснется автомобилистов: в частности, вводятся новые правила в целях борьбы с агрессивным вождением.

Водителям, совершающим одно и то же нарушение во второй раз в течение года, грозит более строгое наказание. Так, за повторное управление незарегистрированным транспортным средством, превышение скорости на 40-80 км/час или пересечение сплошной автомобилисты будут платить больше или вовсе лишаться прав, пишут «Известия».

За повторный проезд на красный сигнал светофора грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Также планируется ужесточить наказание за пьяное вождение. Сейчас за это нарушение предполагается штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном подобном нарушении, если это имело серьезные последствия, – авария с пострадавшими – водителю грозит уголовная статья.

Ранее замглавы ГИБДД Владимир Кузин сообщил, что в проект нового КоАП закладывается инструментарий для борьбы со злостными нарушителями правил дорожного движения.