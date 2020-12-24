Вывести Биткоин на Тинькофф можно за несколько секунд

24.12.2020, 8:34, Разное

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Необходимость обменять криптовалюту на фиатные деньги и обратно является той загвоздкой, которая встает перед многими. Ведь мало найти устраивающую валютную пару (которая порой может быть еще и весьма экзотической), нужно еще и подобрать площадку для обмена, в честности которой не придется сомневаться. Особенно если речь идет о больших суммах, обмен которых в интернете просто обязан сопровождаться максимальным уровнем подозрительности.

Поэтому если вам необходим вывод биткоин на тинькофф, то очевидным выбором станет площадка Cryptex. Речь идет об обменном пункте, который в последнее время стал крайне востребованным в русскоязычном интернете, заработав репутацию профессионально организованной площадки, которая к тому же старается работать максимально честно. При этом здесь поддерживается большое количество валют, которое постоянно увеличивается. Так что вы с большой вероятностью сможете найти для себя что-то максимально подходящее.

Как осуществляется вывод? На самом деле тут все также просто, и основано на технологии Tinkoff QR, которую поддерживает данный обменный пункт. Сумма при этом должна быть кратной 100 долларам, так что это стоит брать во внимание. После нажатия нескольких кнопок будет создан тикет, в рамках которого с вами свяжется служба поддержки и обсудит условия обмена. Все максимально просто и хорошо описано по приведенной чуть выше ссылке.

Можно говорить с уверенностью о том, что благодаря такой бирже, как Cryptex популярность криптовалют в нашей стране значительно выросла и будет расти в дальнейшем. Ведь именно покупка или конвертация этой экзотической пока еще валюты становится одним из основных препятствий для ее распространения. Люди просто не знают, как быстро приобрести тот же Биткоин, либо как оперативно сконвертировать его в фиатные деньги в случае необходимости. И очень хорошо, что такой инструмент, как Cryptex позволяет вывести простоту этого сервиса на совершенно новый уровень.

Это, вкупе с ростом курса Биткоина в последние месяцы, наверняка станет причиной дальнейшего роста популярности криптовалют, в том числе и среди тех людей, которых можно назвать весьма далекими от тематики высоких технологий.