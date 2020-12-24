 

“Это была целая история”: Степан Меньщиков расплакался из-за закрытия «Дома-2»

24.12.2020, 9:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шоумен Степан Меньщиков расплакался, узнав о закрытии проекта «Дом-2». На своей странице в социальной сети Instagram он обнародовал снимок с Ольгой Бузовой, которая также не сдержала слез.
Последний эфир скандального реалити «Дом-2» выйдет в эфир канала ТНТ 30 декабря. В описании к посту Степан Меньщиков рассказал, что ревет вместе с Ольгой Бузовой, ведь проект представляет собой целую историю.

В комментариях подписчики отметили, что также расстраиваются по поводу закрытия «Дом-2». Многие назвали проект замечательным и выразили сожаление, что его больше нельзя будет посмотреть на ТНТ.

Отметим, что реалити-шоу не полностью уйдет из эфиров. Сейчас по данному вопросу продолжаются переговоры. В скором времени будет принято решение, где станет транслироваться проект.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / ХI Всероссийский конгресс «Детская кардиология 2020» пройдет 10-12 декабря

07.12 / Мнение: Крепостное право

13.08 / Лакировочка

19.07 / “Воспоминания”: Мария Порошина показала в Сети предполагаемого отца пятого ребенка

01.07 / Мнение: Разогнались и не смогли остановиться. Видео

02.10 / Российская кинокартина «Вратарь Галактики» провалилась в прокате

21.07 / Мнение: Сколько работают россияне, господдержка каршеринга и лидерство по числу квартир

27.08 / Саакашвили заявил о желании вернуться в Грузию

18.10 / Мнение: Mélodie d’amour chantait le cœur d’Emmanuelle

08.08 / Александр Ревва объявил о старте съемок третьей части «Бабушки легкого поведения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска