“Это была целая история”: Степан Меньщиков расплакался из-за закрытия «Дома-2»

24.12.2020, 9:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шоумен Степан Меньщиков расплакался, узнав о закрытии проекта «Дом-2». На своей странице в социальной сети Instagram он обнародовал снимок с Ольгой Бузовой, которая также не сдержала слез.

Последний эфир скандального реалити «Дом-2» выйдет в эфир канала ТНТ 30 декабря. В описании к посту Степан Меньщиков рассказал, что ревет вместе с Ольгой Бузовой, ведь проект представляет собой целую историю.

В комментариях подписчики отметили, что также расстраиваются по поводу закрытия «Дом-2». Многие назвали проект замечательным и выразили сожаление, что его больше нельзя будет посмотреть на ТНТ.

Отметим, что реалити-шоу не полностью уйдет из эфиров. Сейчас по данному вопросу продолжаются переговоры. В скором времени будет принято решение, где станет транслироваться проект.