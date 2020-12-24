 

В России назвали YouTube главным распространителем фейков

24.12.2020, 9:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Роскомнадзор заявил, что видеохостинг YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в России в 2020 году, сообщает “РИА Новости”.

При этом, по заявлению российского ведомства, большая часть фейковых новостей, распространяемых пользователями платформы, пришлась на сообщения, связанные c COVID-19 – около 60%.

В Роскомнадзоре уточнили, что обычно у российских площадок на удаление, по их мнению, противоправной информации уходит от нескольких минут до нескольких часов, а реакция иностранных площадок не такая оперативная и порой фейковая информация вообще не удаляется, отмечает ТАСС.

В середине октября видеохостинг действительно признавал проблему с наличием фейков о коронавирусе на платформе. Тогда YouTube усилил свою политику реагирования, чтоб активнее удалять дезинформацию о вакцинах против COVID-19, сообщало агентство Reuters. В частности, платформа решила удалять сообщения о том, что вакцина убьет людей, вызовет бесплодие, или что через нее в организм людей будут имплантированы микрочипы.

В ноябре этого года Роскомандзор уже вступал в конфликт с YouTube, когда требовал “снять ограничения в отношении YouTube-канала “Соловьев LIVE” российского пропагандиста Владимира Соловьева. В российском ведомстве считали, что платформа специально не пропускает ролики пропагандиста в тренды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении – САП

04.10 / В мусорном контейнере в Хабаровске нашли тело младенца

01.09 / Путин напомнил школьникам о важности подвига советского народа во время ВОВ

24.11 / Катастрофа для бизнеса — вместо карантина Великобританию ждут локальные ограничения

17.12 / Комитет Рады по ТЭК не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

10.07 / Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей

27.10 / В РФ заявили, что на 11 лет опередили американцев с открытием воды на Луне

13.08 / Трамп и Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины

19.09 / Архитектор оценил перспективы восстановления Белого дома в Москве

25.09 / В крушении самолета под Харьковом есть выжившие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска