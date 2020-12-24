В России назвали YouTube главным распространителем фейков

24.12.2020, 9:24, Новости дня

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Роскомнадзор заявил, что видеохостинг YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей в России в 2020 году, сообщает “РИА Новости”.

При этом, по заявлению российского ведомства, большая часть фейковых новостей, распространяемых пользователями платформы, пришлась на сообщения, связанные c COVID-19 – около 60%.

В Роскомнадзоре уточнили, что обычно у российских площадок на удаление, по их мнению, противоправной информации уходит от нескольких минут до нескольких часов, а реакция иностранных площадок не такая оперативная и порой фейковая информация вообще не удаляется, отмечает ТАСС.

В середине октября видеохостинг действительно признавал проблему с наличием фейков о коронавирусе на платформе. Тогда YouTube усилил свою политику реагирования, чтоб активнее удалять дезинформацию о вакцинах против COVID-19, сообщало агентство Reuters. В частности, платформа решила удалять сообщения о том, что вакцина убьет людей, вызовет бесплодие, или что через нее в организм людей будут имплантированы микрочипы.

В ноябре этого года Роскомандзор уже вступал в конфликт с YouTube, когда требовал “снять ограничения в отношении YouTube-канала “Соловьев LIVE” российского пропагандиста Владимира Соловьева. В российском ведомстве считали, что платформа специально не пропускает ролики пропагандиста в тренды.