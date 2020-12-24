Ученый ответил на статью о «самом уродливом российском судне»

24.12.2020, 9:10, Новости дня

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Российская ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» имеет необычную форму потому, что благодаря ей судно сможет находиться в арктических льдах, сколько потребуется, рассказал директор ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (ААНИИ, Санкт-Петербург) Александр Макаров.

Ранее американское издание The Drive написало большую статью про платформу «Северный полюс». Авторы акцентировали внимание на «уродливом и пугающем», по их мнению, внешнем виде судна. Тем не менее они признали, что характеристики судна помогут РФ в освоении новых арктических месторождений и в научных исследованиях.

В комментариях под статьей пользователи The Drive высказали противоположное мнение насчет внешнего вида платформы. Кого-то плавучая станция восхитила, кто-то сравнивал ее с космическими кораблями из научной фантастики. Многие признавали, что судну такая форма необходима для продолжительного дрейфа среди арктических льдов.

«Необычная форма ледостойкой самодвижущейся платформе нужна не ради дизайна. Судно будет находиться большую часть времени во льдах, а благодаря бортам округлой формы льды не раздавят его, а будут выжимать на поверхность», – отметил Макаров.

«При проектировании мы вдохновлялись знаменитой шхуной «Фрам», которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции Нансена. Кстати, из-за странной формы бортов ее тоже обзывали, зато сейчас это легендарное судно, побывавшее в трех самых важных экспедициях столетия. Нашей платформе мы сулим не менее яркую карьеру», – передает РИА «Новости» слова директора ААНИИ.

По его словам, многие иностранные ученые уже спрашивают, могут ли они попасть в состав экспедиции на борту «Северного полюса».

«Необычное судно – это хорошо. Главное, что наша платформа из-за своих особенностей сможет обеспечить полярникам комфортную работу в суровых условиях», – подытожил Макаров.

Ледостойкая платформа «Северный полюс» строится по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ее задачи будет входить проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане. Планируется, что «Северный полюс» возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе.

ЛСП «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около 10,4 тысячи тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал – 34 человека.

Напомним, уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» в пятницу, 18 декабря была спущена на воду на Адмиралтейских вервях.