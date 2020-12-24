Раненная в результате стрельбы на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице
24.12.2020, 9:10,
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Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Скончалась в больнице», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее в четверг сообщалось, что злоумышленник дважды выстрелил в пострадавшую из пистолета Макарова и скрылся с места преступления. Оружие он выбросил, убегая с места событий. Также стражи порядка нашли на месте преступления пистолетные гильзы.
Напомним, в связи со стрельбой открыто уголовное дело о покушении на убийство. При этом сначала сообщалось, что девушка пострадала от светошумовой гранаты.
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