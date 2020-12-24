 

Раненная в результате стрельбы на юго-западе Москвы девушка умерла в больнице

24.12.2020, 9:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Девушка, в которую стрелял мужчина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Скончалась в больнице», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что злоумышленник дважды выстрелил в пострадавшую из пистолета Макарова и скрылся с места преступления. Оружие он выбросил, убегая с места событий. Также стражи порядка нашли на месте преступления пистолетные гильзы.

Напомним, в связи со стрельбой открыто уголовное дело о покушении на убийство. При этом сначала сообщалось, что девушка пострадала от светошумовой гранаты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Полицейского наградили за спасение выпавшего из машины ребенка

14.12 / Журналисты пришли домой к сотруднику ФСБ, которого они подозревают в отравлении Навального

06.09 / Немецкий политик – за отравлением Навального стоит не Путин, а противники «Северного потока — 2»

19.08 / В Германии решили раздавать деньги просто так

11.10 / Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

23.09 / Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода

28.11 / Иран обратился в СБ ООН в связи с убийством физика-ядерщика

24.07 / Трамп объявил себя помощником Вселенского патриархата

10.12 / YouTube будет удалять контент, оспаривающий результаты выборов президента США

19.10 / Стало известно о создании космического центра НАТО в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска