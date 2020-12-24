Юрий Фирсов рассказал о попытке Легкоступовой спасти сына-грабителя

24.12.2020, 8:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Супруг покойной певицы Валентины Легкоступовой обвинил ее сына в вооруженном ограблении. Об этом Юрий Фирсов заявил в программе Первого канала «Пусть говорят».

Вдовец напомнил, что у Валентины Легкоступовой в Испании был особняк стоимостью 350 000 долларов. Однако она поспешно продала его и уехала с Тенерифе, чтобы спасти сына Матвея, участвовавшего в вооруженном ограблении.

Юрий Фирсов и ранее негативно высказывался в адрес сына скончавшейся супруги, говоря, что тот крадет деньги у матери и в целом ведет себя агрессивно. Но сейчас он надеется помочь ему, для этого он хочет получить наследство, на которое претендует дочь певицы Аннета Бриль. Яхтсмен обещает, что после раздела имущества передаст все Матвею, чтобы помочь ему.