Приравняли к стихийному бедствию

24.12.2020, 8:32, Разное

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Суд назначил муниципальному депутату Юлии Галяминой условный срок по «дадинской статье».

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в многократном нарушении правил проведения митингов и назначил ей два года условно. Судье потребовалось два часа, чтобы огласить приговор. Он счел вину Галяминой доказанной, а ее поведение назвал «деструктивным». Защита требовала полного оправдания: по мнению адвокатов, акции с участием мундепа не представляли реальную угрозу для людей. Галямина намерена приговор обжаловать.

Поддержать депутата к зданию суда приехало около 200 человек. Многие обсуждали уголовное дело муниципального депутата, все были уверены, что таким образом власть пытается помешать ей участвовать в выборах в Госдуму, а уголовное преследование по ст. 212.1 УК — идеальный «инструмент давления».

О том, что «протесты Галяминой» были мирными, адвокаты Мария Эйсмонт и Михаил Бирюков заявляли еще в начале разбирательства, требуя прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Гособвинение, в свою очередь, настаивало: действия депутата создали угрозу причинения вреда чужому имуществу или здоровью. Однако потерпевших по делу нет. Но, несмотря ни на что, прокурор Ирина Васильева запросила реальный срок наказания для Галяминой — три года в колонии.

Перед входом в здание суда Галямина говорила журналистам, что морально готова к реальному сроку наказания. Готова была и семья: муж обвиняемой нес две сумки с вещами.

Люди у здания Тверского суда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

На оглашение приговора в зал пустили родных и журналистов. Все остальные ожидали решение судьи в зале трансляций. Начало затянулось, Галямина заглянула в зал и спросила, все ли подписали петицию за прекращение ее дела. Не хватало 35 подписей до 150 тысяч. Вернувшись через пять минут, Юлия радостно сообщила, что подписи собраны.

Перед оглашением приговора. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Галямина пришла на приговор в ярком синем платье, на лице — защитная маска с российским триколором. «Это двенадцатое платье», — сказала она, позируя перед камерой (на каждое заседание Юлия надевала новое дизайнерское платье, и день приговора не стал исключением).

Как только судья Анатолий Беляков начал оглашение, стало понятно, что приговор будет обвинительный.

Он перечислил все административные дела, за которые Галямина привлекалась к ответственности во время летних протестов 2019 года в столице, где прошли митинги и пикеты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Через полчаса Галяминой стало плохо — закружилась голова. Судья разрешил ей дослушать приговор сидя. Но через пару минут передумал. Ему не понравилось, что подсудимая держала телефон и что-то печатала. «Раз телефоном вы можете пользоваться, значит, и стоя слушать можете», — сказал судья Беляков.

Согласно его решению, Галямина летом 2019-го призывала к уличным акциям и сама принимала в них участие, демонстранты мешали пешеходам и машинам. Всего на депутата тем летом составили шесть протоколов по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовых акций).

В частности, в приговоре упомянуто мероприятие, проведенное 15 июля 2020 года на Пушкинской площади. Галямина тогда собирала подписи против поправок в Конституцию, обнуливших президентские сроки.

Юлия Галямина на Пушкинской площади во время акции против принятия поправок в Конституцию, 1 июля 2020 года. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Судья посчитал, что депутат проигнорировала решение московских властей, которые не согласовали акцию из-за «опасности распространения коронавируса». В результате на площади собралось не менее 400 человек, которые «подвергли себя и окружающих» опасности заражения. К тому же часть протестующих после встречи на Пушкинской прошла небольшим шествием по бульварам.

Главные доказательства по делу, считает судья, — это показания полицейских и оперативных сотрудников из отдела по борьбе с экстремизмом. Также суд принял во внимание показания сотрудницы управления Роспотребнадзора по Москве Дарьи Василевской, которая подтвердила, что участники сбора подписей не соблюдали мер безопасности и «существовала угроза заражения новой коронавирусной инфекцией, не исключается, что кто-то из жителей мог болеть или заразиться указанной инфекцией, при этом заболевание проходило в бессимптомной форме, и они не обращались в медицинские учреждения». Хотя данных о заболевших участниках акции в материалах дела нет.

Однако судья Беляков не принял во внимание показания свидетелей со стороны защиты, которые указали на то, что акции были мирными и никому не мешали. Председательствующий счел, что слова сторонников Галяминой носят субъективный характер, а поведение Галяминой во время акций судья назвал деструктивным. Призывая людей в соцсетях участвовать в несогласованных акциях, она якобы создала угрозу «жизни и безопасности жителей в случае возникновения каких-либо стихийных событий», — резюмировал он.

В приговоре указано, что участники акций мешали доступу других жителей к объектам транспортной и социальной инфраструктуры, вытаптывали «зеленые насаждения» и создавали угрозу заражения коронавирусной инфекции. А Галямина изначально избрала «модель поведения вне правового поля».

Юлия Галямина возле здания Тверского суда после оглашения приговора. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

При назначении наказания суд учел, что мундеп к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет исключительно положительные характеристики, в том числе от избирателей муниципального округа, студентов и коллег-депутатов. Судья Беляков также учел возраст и состояние здоровья подсудимой, решив, что ее исправление «возможно без изоляции от общества», и назначил два года условно с испытательным сроком.

«Слава богу! Но я недовольна приговором», — сказала Галямина, выходя из зала с цветами. Собравшаяся толпа у суда встречала мундепа с криками «ура!», «невиновна!».

Андрей Карев

корреспондент судебного отдела