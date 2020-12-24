 

МИД России о президентстве Байдена: Хорошего точно не ждем

24.12.2020, 8:30, Новости дня
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Россия не ожидает хорошего от администрации США, которую возглавит Джо Байден. Об этом в интервью агентству “Интерфакс” заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, стенограмму беседы опубликовал 23 декабря МИД России.

“Хорошего точно не ждем. И было бы странно ждать хорошего от людей, которые, многие из них, свою карьеру делали на русофобии и на поливании грязью моей страны. Поэтому, если у них появится какой-то собственный, что называется, шкурный интерес поговорить с нами предметно, не лозунгами, а о чем-то таком дельном, мы к этому всегда будем открыты. Если же продолжится вот эта идеологизация отношений с Россией, формирование подхода к России как к стратегическому сопернику, противнику, врагу, называйте как хотите, значит, мы будем аналогичным образом относиться и к ним”, – сказал дипломат.

Он считает, что Москва должна переходить к “тотальному сдерживанию США по всем направлениям, поскольку политика США глубоко враждебна по отношению к России”, а также вести с Вашингтоном выборочный диалог.

“Вовлечение США только по тем сюжетам, которые нам интересны, не по тем сюжетам, которые интересны только им. Вот когда мы перейдем на эти рельсы, тогда, я думаю, могут появиться какие-то основания для постепенной нормализации отношений с Вашингтоном”, – объяснил Рябков.

На уточняющий вопрос “А мы им нужны?” он ответил: “Мне все равно”.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а нынешний президент Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски. 

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

В феврале СМИ писали, что по данным американской разведки, Россия вновь пытается вмешаться в выборы в США, чтобы помочь Трампу переизбраться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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