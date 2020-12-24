 

Количество ЧС в РФ резко выросло

24.12.2020, 8:17, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число чрезвычайных ситуаций в РФ в 2020 году выросло почти на 30%, однако при этом значительно сократилось число погибших и пострадавших в них, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

Зиничев рассказал, что «в этом году количество чрезвычайных ситуаций в нашей стране выросло на 29% по сравнению с прошлым годом», однако «нам удалось значительно сократить число пострадавших и погибших, увеличив количество спасенных», передает ТАСС.

При этом министр не стал связывать рост числа ЧС с коронавирусной инфекцией.

По словам Зиничева, МЧС активно внедряет информационные технологии в прогнозирование и предупреждение ЧС. В качестве примера он привел циклоны и тайфуны, действовавшие в августе-сентябре этого года на Дальнем Востоке.

«Благодаря предупредительным мерам удалось не допустить гибели людей. Минимизирован ущерб и суммы компенсационных выплат. До этого на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций ежегодно выделялось до 6-8 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал министр.

Он подчеркнул, что главная задача МЧС заключается в том, чтобы предотвратить ЧС: «Уже сейчас организована работа по определению рисков в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2021 года».

Ранее Зиничев рассказал, как меняются чрезвычайные ситуации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / При жесткой посадке самолета в Подмосковье погибли два человека

21.10 / Винника перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями

09.10 / В России – рекордное число заразившихся коронавирусом

05.12 / Бутусов: Если действительно кто-то из украинцев выпустил 12 мин из одного миномета, уничтожил блиндаж и двух оккупантов, для такого нужно огромное мастерство

19.09 / Трамп предупредил Конгресс США о сохраняющейся с 2001 года угрозе терактов

04.09 / В ответ на прибалтийские санкции Минск проведёт учения с Москвой

17.08 / Эксперты выяснили, в каком возрасте лучше избавляться от лишнего веса

10.07 / В ЮНЕСКО отреагировали на превращение собора Святой Софии в мечеть

04.11 / Выборы в США. Трамп лидирует в шести ключевых штатах, но Байден все же впереди – Politico

09.09 / Табачная монополия убивает рабочие места и способствует контрабанде – журналист Лямец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска