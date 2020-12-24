 

Трамп отказался продлевать ДСНВ

24.12.2020, 7:58, Новости дня
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Администрация действующего президента США Дональда Трампа не собирается продлевать нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в нынешнем виде, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, как я и говорил, еле прошел в Сенате [при ратификации в 2010 году]. <…> Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских ([ядерных) арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов» – передает ТАСС слова Биллингсли в ходе беседы с экспертами Фонда защиты демократий, выступление которого было размещено на сайте организации в среду вечером.

Ранее США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали».

Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую РФ якобы «согласилась».

По версии США, МИД РФ отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для РФ условия продления договора.

Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.

В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.



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