В янтаре нашли цветок, выросший 100 миллионов лет назад

24.12.2020, 7:32, Новости дня

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Удивительное открытие сделали сотрудники Орегонского университета. В руки американских ученых случайно попал кусок янтаря, в котором законсервирован какой-то необычный цветок. Когда они определили его возраст, то поняли, что это, возможно, самый уникальный кусок янтаря на свете. Ведь растению-то 100 миллионов лет!

Находка также привела к неожиданным выводам. В частности, теперь ученые сомневаются в том, что суперконтинент Гондвана распался именно в тот период. Сам цветок очень невелик. Его диаметр составляет всего 2 мм, а 50 тычинок внутри расположены по спирали.

Исследование находки продолжаются. Возможно, они приведут к новым открытиям, которые будут касаться не только области ботаники.