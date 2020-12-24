В ЕС раскрыли детали переговоров по торговой сделке с Британией

24.12.2020, 7:04, Новости дня

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Переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнерстве, охватывающем и торговлю, в настоящее время находятся в завершающей стадии, сообщил источник в ЕС.

«Мы сейчас находимся на завершающей стадии», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее в среду британские СМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по формату будущих отношений и свободной торговле после выхода королевства из состава сообщества. По данным телеканала Sky News, документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.