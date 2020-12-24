Экс-любовница Кабанова требовала у его супруги два миллиона за молчание о внебрачном сыне

24.12.2020, 6:54, Разное

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Любовница солиста группы «Корни» Алексея Кабанова методом шантажа хотела заполучить от его супруги 2 миллиона рублей. Анна Харитонова угрожала Розалии Кабановой, что расскажет общественности о своем ребенке, которого бросил музыкант.

В 2012 году между Анной Харитоновой и Алексеем Кабановым разгорелся роман, который в итоге оказался скоротечным. Однако через восемь лет Анна Харитонова объявилась с ребенком, при этом его отцом она назвала солиста группы «Корни». Она даже связалась с его супругой, прислав ей две фотографии.

После этого Розалия Кабанова заставила мужа сделать ДНК-тест, который мог бы подтвердить отцовство. В случае положительного результата она собиралась принять мальчика в семью, поскольку придерживается идеи, что дети за ошибки родителей страдать не должны.

Результаты впоследствии оказались отрицательными. После этого Кабанова заявила, что Харитонова шантажировала их. Она требовала 2 миллиона рублей за молчание. Супруга певца отметила, что данный пример может оказаться полезным для девушек, пытающихся влезть в чужую семью.