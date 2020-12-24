Джиган получил от Самойловой странный подарок за измены

24.12.2020, 6:54, Разное

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Российская модель Оксана Самойлова преподнесла своему супругу Джигану необычный подарок в виде набора вещей со своим изображением. Так она хотела «отблагодарить» его за измены.

Уходящий год для Самойловой и Джигана выдался весьма тяжелым, ведь дело чуть не дошло до развода. К этому могло привести пьянство и распутный образ жизни Джигана. Однако ему удалось заслужить прощение и вернуться в семью, после чего он забыл о вредных привычках.

Супруга певца до сих пор помнит о его поведении, поэтому подарила ему постельное белье, кружку, чехлы для смартфона, паззл и чемодан, украшенные изображением ее лица. Подписчики в Instagram отметили, что теперь Джиган будет видеть Самойлову даже во сне. Сама модель назвала подобный презент хорошим новогодним подарком.