 

Ученые разработали микрозонд для исследования сосудов головного мозга

24.12.2020, 6:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Авторские права на данное изобретение принадлежат группе ученых из лаборатории Микробиороботических систем EPFL. Речь идет о микроскопическом зонде для исследования человеческого организма, созданного по нанотехнологиям.

Зонд настолько мал, что его можно без риска запустить прямо в кровеносную систему человека. Двигаясь по сосудам, он должен дойти до головного мозга и предоставить информацию о нем лечащему врачу.

По словам разработчиков, устройство передвигается вместе с потоком крови. Поэтому никаких раздражающих или повреждающих воздействий на внутренние стенки сосудов оно не оказывает. В будущем оно успешно заменит катетеры, предполагают специалисты. Впрочем, нанороботу можно поручить целый ряд операций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Впервые в истории Нобелевскую премию по химии получили две женщины

20.11 / Разин обвинил «банду» в лишении Шатунова прав на песни «Ласкового мая»

27.10 / Иранская газета изобразила Макрона дьяволом

28.10 / В Самаре построили газовый теплоход

19.11 / СТРАНА – украинских школьников учат, что сода лечит рак и простуду

03.07 / Стипендии студентов предложили повысить до уровня МРОТ

10.12 / Найден материал, который позволит уменьшить размеры транзисторов

16.07 / Члена «Партии Шария» избили в Киеве

17.11 / В Англии создали «солнечную» батарею, которая боится ультрафиолета

25.06 / Кадлоу: в отдельных районах США могут вернуть карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска