Ученые разработали микрозонд для исследования сосудов головного мозга

24.12.2020, 6:38, Новости дня

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Авторские права на данное изобретение принадлежат группе ученых из лаборатории Микробиороботических систем EPFL. Речь идет о микроскопическом зонде для исследования человеческого организма, созданного по нанотехнологиям.

Зонд настолько мал, что его можно без риска запустить прямо в кровеносную систему человека. Двигаясь по сосудам, он должен дойти до головного мозга и предоставить информацию о нем лечащему врачу.

По словам разработчиков, устройство передвигается вместе с потоком крови. Поэтому никаких раздражающих или повреждающих воздействий на внутренние стенки сосудов оно не оказывает. В будущем оно успешно заменит катетеры, предполагают специалисты. Впрочем, нанороботу можно поручить целый ряд операций.