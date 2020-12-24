 

Американские ученые рассказали об угрозу сильных землетрясений и цунами

24.12.2020, 6:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Об опасности, которая грозит жителям Северной Америки, рассказали исследователи из Университета наук о Земле в Пенсильвании (США). Они полагают, что в любой момент могут произойти сильные землетрясения с последующими извержениями вулканов и цунами.

Ученые говорят о таком явлении как медленное скольжение тектонических плит и субдикции, в зоне которой каждую секунду может начаться мощнейшее землетрясение. Плиты уходят одна под другую, но пока основная часть энергии направлена к центру Земли, а не на поверхность.

Если направление вдруг изменится, произойдет непоправимое, и тогда пострадают огромные территории от Канады до Калифорнии. Хуже всего то, что слабые землетрясения в районе разломов участились.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Бутусов заразился коронавирусом

05.09 / Врио иркутского губернатора рассказал об успехах в борьбе с лесными пожарами

03.11 / Компания Huawei откроет собственное производство чипов

13.11 / YouTube отказался от подборки самых популярных видео за год

27.08 / NewsOne – глава СНБО назвал пандемию коронавируса первой мировой биологической войной

27.08 / Россия и Китай подписали меморандум о совместной лаборатории по COVID-19

17.07 / Московская биржа открылась разнонаправленно

31.08 / В РФ утвердили новые правила охоты

30.06 / VOAэкспресс 29 июня 2020

21.12 / Путин присвоил Зиничеву звание генерала армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска