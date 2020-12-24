Американские ученые рассказали об угрозу сильных землетрясений и цунами

24.12.2020, 6:38, Новости дня

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Об опасности, которая грозит жителям Северной Америки, рассказали исследователи из Университета наук о Земле в Пенсильвании (США). Они полагают, что в любой момент могут произойти сильные землетрясения с последующими извержениями вулканов и цунами.

Ученые говорят о таком явлении как медленное скольжение тектонических плит и субдикции, в зоне которой каждую секунду может начаться мощнейшее землетрясение. Плиты уходят одна под другую, но пока основная часть энергии направлена к центру Земли, а не на поверхность.

Если направление вдруг изменится, произойдет непоправимое, и тогда пострадают огромные территории от Канады до Калифорнии. Хуже всего то, что слабые землетрясения в районе разломов участились.