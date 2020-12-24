Открыт новый вид доисторического крокодила

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24.12.2020, 6:38, Новости дня
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На юго-востоке Квинсленда (Австралия) ученые раскопали останки доисторического крокодила. Как оказалось, древняя рептилия принадлежала к ранее неизвестному виду.

Находка вовсе не нова. Останки были найдены более тридцати лет назад. Однако только теперь, после тщательных исследований, ученым удалось провести полную идентификацию. Сравнение с другими видами подтвердили, что они имеют дело с уникальным экземпляром, который получил название Paludirex vincenti.

Длина крокодила при жизни составляла около 5 метров. Длина черепа – 65 см. Рептилия внешне была похожа на современного Crocodylus porosus. Однако между этими видами есть существенная разница, утверждают ученые.



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