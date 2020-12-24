Трампа обвинили в пренебрежении президентскими обязанностями

24.12.2020, 6:10, Новости дня

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Советники президента США Дональда Трампа обеспокоены тем, что он почти отстранился от руководства страной, пишут СМИ.

New York Times утверждает, что вместо этого Трамп уделяет внимание разработке планов отменить итоги выборов. По версии издания, Трамп «почти не играл никакой роли в переговорах относительно законопроекта о стимулирующих мерах». NYT при этом ссылается на «десятки действующих и бывших сотрудников администрации, республиканцев, союзников президента», передает ТАСС.

Как пишет газета, поведение Трампа «вызывает беспокойство даже у самых лояльных советников». Большинство советников полагает, что Трамп «к 20 января покинет Белый дом». Однако «трудно понять, как далеко» президент «зайдет в попытках отменить итоги выборов, откажется ли покинуть Белый дом или примет ряд односторонних решений в политической сфере в последние недели» у власти, пишет издание.

New York Times заявила, что советники каждый день пытаются «удержать Трампа от импульсивных действий и от того, чтобы он слушал тех, кто говорит ему то, что он хочет услышать». Как информирует издание, сейчас Трамп «прислушивается к республиканцам», которые считают, что «вице-президент Майкл Пенс мог бы помочь повлиять на выборы в ходе обычно являющейся рутинной процедуры ратификации итогов голосования в следующем месяце, хотя на самом деле это невозможно». Трамп якобы выражал недовольство тем, что Пенс недостаточно активно его защищал, а лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл «признал победу Байдена на выборах».