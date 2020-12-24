В РФ будут производить самоочищающуюся ткань для медицины

24.12.2020, 5:44, Новости дня

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Как сообщает пресс-служба Института катализа имени Борескова, уже в будущем году на территории РФ запустят производство самоочищающейся медицинской ткани. Прежде всего, ее будут использовать для пошива масок.

В состав материала входит диоксид титана, поясняют у разработчика. Благодаря этому, остаточно подставить его под солнечные лучи или ультрафиолетовую лампу, чтобы произошла дезинфекция поверхности.

Авторами изобретения являются ученые из Новосибирска. Кроме масок, из такого материала можно производить защитные костюмы для медицинских работников. По мнению экспертов, служить они будут дольше, и лучше станут препятствовать распространению инфекционных заболеваний.