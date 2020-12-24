 

Каспийское море катастрофически мелеет

24.12.2020, 5:44, Новости дня
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Ученые из Германии и Нидерландов опубликовали на страницах журнала Nature Communications Earth & Environment результаты своих исследований о перспективах обмеления Каспийского моря. Согласно сделанным на основе анализа текущих событий прогнозов, уровень воды в Каспии до конца XXI века может снизиться на 18 метров.

Причиной опять-таки является глобальное потепление. По мнению исследователей, обмелеют все внутренние моря и озера на планете. Но судьба Каспия – это настоящая катастрофа.

Количество осадков сокращается, из-за чего впадающие в море реки становятся не такими полноводными, как раньше. Кроме того, усиливается испарение с водной поверхности. Одного этого было бы достаточно, чтобы Каспийское море когда-нибудь исчезло. А тут еще человек вмешивается в движение по водным артериям, сооружая плотины и обустраивая мощные оросительные системы.



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