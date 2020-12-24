Власти Петербурга заявили о достаточном числе свободных коек для пациентов с COVID

24.12.2020, 5:16, Новости дня

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Резерв коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достаточен, чтобы продолжать направлять на лечение в больницы тех, кто в этом нуждается, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

«Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается, есть свободные койки в госпитале «Ленэкспо», он сейчас работает на другом уровне, там компьютерная томография проводится, есть койки реанимации», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

«Есть еще койки в федеральных учреждениях, динамика высокая, много [пациентов] выписывается из стационаров. <… > Кто нуждается в стационарном лечении, будут пролечены и выписаны только в случае улучшения», – добавила Соловьева.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что стационары города полностью обеспечены лекарствами для лечения пациентов с коронавирусом, их запас пополняется еженедельно. По его словам, уже 1035 жителей сделали прививки от COVID-19. Беглов также говорил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, однако эпидемическая ситуация контролируемая.