 

Трамп помиловал Манафорта

24.12.2020, 5:16, Новости дня
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Глава американского государства Дональд Трамп помиловал экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и советника Роджера Стоуна, сообщил Белый дом.

Всего Трамп помиловал 26 человек, еще троим он уменьшил тюремные сроки. Манафорт и Стоун были осуждены по итогам расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Манафорта признали виновным в финансовых и налоговых преступлениях, Стоуна – в помехах правосудию, передает РИА «Новости». В числе помилованных также отец зятя Трампа Чарльз Кушнер, который был осужден за ложные налоговые декларации, передает ТАСС.



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