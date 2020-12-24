 

24 канал – Зеленский поблагодарил Макрона за «жест настоящей дружбы»

24.12.2020, 4:52, Новости дня
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Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передаёт «Телеканал новин 24», центральной темой было содействие со стороны Франции скорейшему получению Украиной качественной лицензированной вакцины против коронавируса. По итогам разговора Зеленский поблагодарил французского коллегу и заявил, что его согласие помочь с ускорением предоставления вакцины Киеву является «жестом настоящей дружбы».


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом рассказала пресс-служба главы государства на официальном сайте.

В первую очередь Зеленский пожелал Макрону выздоровления от COVID-19 и скорейшего восстановления сил. А вместе с тем и поздравил французского лидера с днём ​​рождения. 21 декабря Макрону исполнилось 43 года.

Однако, как отмечает канал, во время телефонного разговора центральной темой было содействие со стороны Франции скорейшему получению Украиной качественной лицензированной вакцины против коронавируса. В итоге лидеры Украины и Франции договорились координировать усилия по распределению вакцины.

«Благодарю вас за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы», — заявил президент Украины.

Президенты Франции и Украины также обсудили вопросы достижения мира в Донбассе. Зеленский рассказал Макрону, что для этого делает Украина. Макрон в ответ заверил, что его страна продолжит всячески способствовать мирному процессу.



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