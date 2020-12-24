 

Самоизоляция и карантин больнее бьют по психике женщин

24.12.2020, 4:50, Новости дня
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Группа ученых из разных стран провела исследования вопроса: как карантин и самоизоляция, которые стали последствиями пандемии коронавируса, влияют на психику представителей разных полов? Оказалось, что женщины переносят ограничения намного хуже, чем мужчины.

Представители слабого пола действительно менее защищены от столь резкого изменения образа жизни. У них чаще возникает депрессия, появляется необоснованное беспокойство, ухудшается сон.

Исследование проводилось методом опроса, в котором приняли участие 573 человека. Средний возраст представителей фокус-группы – 25,9 года. То есть, ученых интересовала реакция самой активной части населения. Полученные результаты не порадовали.



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