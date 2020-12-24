Углекислый газ сумели превратить в авиатопливо

24.12.2020, 4:50, Новости дня

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Оказывается, топливо для самолетов можно производить прямо из продуктов сгорания. Исходным веществом для него может стать обычный углекислый газ, который сегодня очень засоряет атмосферу и приводит к парниковому эффекту.

Технологию превращения продуктов сгорания обратно в топливо, которым можно заправлять даже самолеты, создала международная группа ученых. По словам разработчиков, КПД их метода составляет 38%.

Подробно о созданной технологии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Отметим лишь, что для преобразования окиси углерода используется катализатор из железа, калия и марганца, а процесс должен происходить при температуре 350 градусов по Цельсию.