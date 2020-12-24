Мнение: Зеленский потерял яйца

24.12.2020, 4:46, Разное

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Интереснейшие новости сегодня: Трамп все-таки собирается оспаривать итоги выборов (толкнул длинную речь перед Конгрессом, полон жажды борьбы), Зеленский не приехал на похороны Кернеса, Юле Галяминой дали условно… Не знаешь, про что и написать.

По Трампу – ждем заварухи; по Юле Галяминой – правы оказались те, кто предсказывал, что весь “суд” затеян был ради одного циничного расчета: попросту повесить на Галямину судимость, тем самым наглухо закрыв ей возможность баллотироваться куда бы то ни было на российских выборах. Теперь даже подписи никакие браковать не придется. 2 года условно – и она попадает в “клуб Навального”, то есть – российских оппозиционеров, у которых попросту отобрали пассивное избирательное право.

В принципе, про все уже писал, разве что поражусь лишний раз Зеленскому: как-то он разочаровывает все больше и больше. И не о том речь, что я какой-то там поклонник почившего в бозе мэра Харькова – ежу понятно, что Кернес был тот еще прохиндей и на нем в принципе клейма негде ставить.

Но дело-то не в этом: важно, что у него действительно была большая поддержка в Харькове – крупнейшем городе украинского Востока. Как же можно манкировать их мнением? Блин, Владимир – ну вы же политик! В такой ситуации почтить память умершего – это выразить уважение не столько к Кернесу, сколько к городу и его жителям. Это же азы!

Даже допустим, что Зеленский какой-то невероятно принципиальный чел – типа, “нет, Кернес был бандитом, говорил нагло по-русски, мовой не владел, ненавижу его – собаке собачья смерть!”. В принципе, в духе нынешней украинской “политической культуры”, если можно так выразиться. Такое прозвучало бы чрезвычайно вызывающе (и глупо тоже) – но даже такая речь была бы лучше, чем просто игнор. Так он хотя бы сыграл бы на крайних украинских националистов, заслужил бы их одобрение… Да, наконец, просто показал бы, что он “мужик с яйцами”.

А сейчас получается, что Зеленский злит всех, попросту отсиживаясь в кустах, не говоря ни бе, ни ме. Ну, реально клоун. Фу.