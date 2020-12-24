 

Израиль попытался убедить Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном

24.12.2020, 4:22, Новости дня
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Власти Израиля предприняли попытку использовать визит главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, чтобы убедить избранного президента США Джо Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, сообщают источники.

В Израиле Милли встречался с главой правительства Биньямином Нетаньяху, руководителем военного ведомства Бенни Ганцем и начальником штаба Сил обороны Израиля генералом Авивом Кохави. Они пытались убедить Милли, что Байден должен повременить с возвращением к сделке с Ираном, поскольку Тегеран сейчас в сложном положении и можно добиться пересмотра условий сделки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. В 2019 году США вышли из ядерной сделки с Ираном.



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