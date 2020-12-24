Мнение: США ввели санкции против Минского ОМОНа и “Альфы” КГБ

24.12.2020, 4:18, Разное

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Министерство финансов США ввело новые санкции против Белоруссии.

Под санкции попали:

1. Минский ОМОН

2. ЦИК Белоруссии

3. Спецназ "Альфа" КГБ Белоруссии

4. ГУВД Минского горисполкома.

5. Заместитель главы МВД Белоруссии Казакевич.

Полностью на английском тут https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201223

Можно ожидать, что это не последние санкции против государственных структур Белоруссии. Само собой, санкции являются выражением неудовольствия тем фактом, что Лукашенко свергнуть не удалось. Так всегда бывает – где цветные сценарии не прокатывают, там сразу начинается санкционный сериал. Ничего не меняется.

Текущая схема не нова и обкатывалась на Венесуэле. Соответственно, чем больше будет криков из-за рубежа про необходимость новых санкций и самих санкций, тем сильнее будут гнобить белорусскую оппозицию в самой Белоруссии, а образ внешнего врага, который сейчас конструируется с помощью США и Тихановской, поможет Лукашенко укрепить позиции в гос.аппарате.

Среди косвенных последствий, дальнейшее ограничение работы иностранных структур на территории Белоруссии. Пару дней назад МИД Белоруссии уже заявил, что будут пересмотрены условия работы иностранных НКО работающих на средства иностранных правительств. Гнобление НКО будет одним из ответов на санкции ЕС. В общем, санкции приведут к полезным изменениям в белорусском обществе, но отнюдь не тем, на которые надеются инициаторы санкций.

На работе КГБ и ОМОНа, санкции разумеется не скажутся, так что в ближайшие выходные змагарам снова перепадет чуток Батькиной любви и заботы.

UPD: Госдеп ввел визовые ограничения против 39 граждан Белоруссии причастных к "ущемлению демократии" https://www.state.gov/imposing-sanctions-and-visa-restrictions-on-additional-individuals-and-entities-undermining-belarusian-democracy/

Чудно.