Новую модель передачи COVID-19 в помещении сделали наглядной в преддверии праздников

24.12.2020, 4:08, Разное

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Вилле Вуоринен, доцент Университета Аалто в Финляндии, специализируется на моделировании инфекционных аэрозолей. Ранее мы рассказывали о его модели распространения выдыхаемого аэрозоля в супермаркете. Новая работа с его участием подчеркивает необходимость соблюдения мер профилактики COVID-19.

Ученые показали, как распространяется вирусное облако после кашля в магазине

Компьютерное моделирование показало, что аэрозоль, содержащий вирусы, может распространяться довольно далеко и существовать несколько минут.

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«Коронавирус распространяется как с каплями, так и при помощи аэрозоля. Они образуются, когда, например, люди говорят, дышат, поют. Наша новейшая симуляция показала, что крупные капли быстро опускаются вниз. Но более легкие аэрозоли легко перемещаются через стол и из одного конца в комнаты в другой, сохраняя высоту, на которой их можно вдыхать», – объяснил Вуоринен.

Ученый подчеркнул, что количество аэрозоля в воздухе может резко увеличиваться, если помещение плохо проветривается. В то же время, без проветривания в аэрозоле может повышаться концентрация вирусов.

Профессор Хосе-Луис Хименез (José-Luis Jiménez) из Университета Колорадо, который занимается моделированием аэрозолей вместе с Вуориненом, напомнил, что аэрозоль, как и крупные капли, наиболее опасен на близком расстоянии.

«По мере перемещения аэрозоль разбавляется. Риск аэрозольной инфекции может быть снижен физической дистанцией, систематическим использованием масок при встречах с людьми и хорошим проветриванием», – сказал Хименез.

Ученые приводят пример одной из созданных ими моделей. Она предсказывает, что на встрече шести человек, один из которых заразен, в плохо проветриваемом помещении, к концу мероприятия заразятся все, если не будут носить маски. Дополнительным условием заражения авторы называют громкие разговоры

«Если продолжительность встречи сократить вдвое, если люди наденут маски и если помещение будет хорошо проветриваться, то модель предсказывает заражение не более одного человека», – сообщил Хименез.