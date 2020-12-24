Суд приговорил мундепа Галямину к условному сроку

24.12.2020, 4:04, Разное

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…за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Юлию Галямину к двум годам условно за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций, митингов, демонстраций и шествий (ст. 212.1 УК РФ), передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Юлия Галямина / Фото: Светлана Виданова /«Новая газета»

Судья Анатолий Беляков признал ее виновной в неоднократном нарушении правил проведения публичных акций, митингов, демонстраций и шествий (ст. 212.1 УК РФ). Согласно решению суда, вина Галяминой подтверждается показаниями полицейских и оперативников из отдела по борьбе с экстремизмом, видеозаписями и письменными материалами дела.

Суд установил, что Галямина неоднократно призывала прийти на несогласованную акцию в центре Москвы. В частности, на акцию 15 июля прошлого года на Пушкинской площади, собравшую не менее 400 человек. До этого муниципальный депутат несколько раз привлекалась к административной ответственности за проведение несогласованных акции в течение предыдущих шести месяцев.

У здания суда / Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Около 200 человек, по оценке корреспондента «Новой», собрались у здания суда, чтобы поддержать Галямину. Собравшиеся скандировали: «Отпускай!»

Кроме этого, уже больше 150 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием немедленного прекращения уголовного преследования Галяминой.

Прокурор Ирина Васильева в ходе прений сторон 18 декабря потребовала приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима. Сама депутат и ее защитники настаивали на оправдательном приговоре. Вину Галямина не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным. По ее мнению, уголовное преследование связано с тем, чтобы не позволить ей участвовать на выборах в Госдуму в 2021 году.

Андрей Карев

корреспондент судебного отдела