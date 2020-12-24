Le Monde – «заботится о городском бюджете» — в Парижском совете появился альтруист, отказавшийся от жалования

24.12.2020, 3:58, Новости дня

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Городской советник Парижа Пьер Казанова принял решение отказаться от жалования за государственную службу, отказавшись от более €50 тыс. в год, пишет Le Monde. На взгляд народного избранника, он достаточно зарабатывает на жизнь карьерой адвоката и имеет возможность сэкономить государственные средства. Как отмечает издание, в парижской мэрии не припомнят, что бы подобное случалось раньше.



Reuters

Городских советников Парижа Аньес Эврен и Пьера Казанову точно нельзя упрекнуть в жажде наживы — с момента своего избрания в июне два этих оппозиционных депутата не получали жалования, в отличие от 161 члена совета, пишет Le Monde.

Однако если в случае Аньес Эврен из партии «Республиканцы» это выглядит логично, поскольку она уже получает максимально допустимую для госслужащего зарплату как депутат Европейского парламента, то ситуация с Пьером Казановой более любопытна, отмечает издание. Этот член партии «Демократическое движение» ничего не получает по собственному требованию. Между тем, по словам газеты, за 6 месяцев своего пребывания в должности он мог бы, как и другие муниципальные советники, заработать €25 414 до вычета налогов.

Таким образом, своим широким жестом он «поставил крест» на доходе, превышающем €50 тыс. в год, — исключительный случай, подчёркивает издание. «Мне неизвестно, чтобы подобное случалось в прошлом», — комментирует Патрик Блош, заместитель мэра, отвечающий за функционирование Парижского совета и работающий в мэрии с 1995 года.

При этом 52-летний Пьер Казанова не особенно стремится преподавать уроки добродетели, отмечает газета. Более того, он предпочёл бы, чтобы его выбор оставался конфиденциальным, как в период, когда он был простым заместителем мэра 5-го округа по бюджету и также не получал жалования. «Это личное решение, а не политическое», — уверяют его приближённые.

Будучи адвокатом в крупной Парижской фирме, Пьер Казанова считает, что достаточно хорошо зарабатывает на жизнь, чтобы обойтись без государственных средств, по крайней мере на данный момент, поясняет Le Monde. Сын известного либерального экономиста — и долговременного автора редакционных статей газеты Le Monde — Жан-Клода Казановы, член Парижского совета не раз демонстрировал своё внимание к рачительному управлению городским бюджетом. На последнем заседании совета в середине декабря он уже настаивал на необходимости «бороться с пустыми тратами», поскольку внешний долг Парижа растёт.

Именно поэтому он выступал за то, чтобы мэрия не просто сократила выплаты выборным должностным лицам, занимающим места в советах директоров предприятий смешанных секторов экономики, а полностью их упразднила. Он также предложил изменить правила долевого бюджета, чтобы парижане могли предлагать не только новые статьи расходов, но и способы экономии. Вот уже 40 лет государственные средства остаются «опиумом», заявил Пьер Казанова, выступая на заседании. Лично он не хочет рисковать приобретением к нему малейшего пристрастия, замечает газета.