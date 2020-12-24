 

Der Standard – «Спутник V» скрестят с зарубежным аналогом для большей защиты от коронавируса

24.12.2020, 3:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британско-шведская компания AstraZeneca и российский Центр имени Гамалеи объединят свои усилия в разработке более эффективного способа борьбы с коронавирусом, пишет Der Standard. Они собираются скрестить российский «Спутник V» с его зарубежным аналогом и таким образом добиться большей защиты от COVID-19. К тому же сотрудничество двух предприятий позволит наладить обмен профессиональными знаниями, что очень хорошо, подчёркивает австрийское издание.


Reuters

Российский Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», и британско-шведская компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в разработке более эффективного способа профилактики заболевания коронавирусом, пишет Der Standard. У второго предприятия также имеется своя векторная вакцина, которую там хотят испытать в комбинации с российским аналогом.

В обоих препаратах векторы, то есть молекулы нуклеиновой кислоты, созданные на основе аденовируса, используются для транспортировки генетического материала COVID-19 в клетку. Однако в ходе вакцинации человеческий организм может выработать иммунитет и к аденовирусу. В связи с этим учёные придумали схему, где применяются два разных аденовирусных вектора для первичной и вторичной иммунизации. К примеру, сначала привить препарат AstraZeneca, а потом «Спутник V».

Такая схема применяется сейчас для профилактики клещевого энцефалита, что позволяет повысить эффективность процедуры. Но сначала нужно провести все испытания. К тому же у экспертов есть сомнения по поводу «Спутника V». В РФ всё любят делать первыми. Не случайно же в названии вакцины скрыта отсылка к космической гонке. Но препарат был допущен к использованию ещё до завершения третьей фазы испытаний. Его результаты ожидаются в начале 2021 года. В Центре имени Гамалеи пообещали, что обязательно дадут их изучить международным независимым экспертам.

При этом многие из них уже сейчас положительно относятся к российской вакцине, ведь промежуточные итоги свидетельствуют о том, что на 42-й день после первой прививки её эффективность составляет 92%. К тому же любое сотрудничество между предприятиями, работающими в этой сфере, позволяет наладить обмен профессиональными знаниями, что очень хорошо, подчёркивает австрийское издание.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

16.12 / Пользователи зафиксировали сбой в работе YouTube, Telegram и WhatsApp

15.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества

02.10 / Армяне Греции объявили о призыве добровольцев в Нагорный Карабах

13.08 / Протесты в Беларуси. Маск предложил свою помощь

23.07 / В Ботаническом саду МГУ заявили о масштабной вспышке краж

25.08 / Среди подорвавшихся на взрывчатке на Донбассе военных – командир батальона морской пехоты

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

29.07 / МИД вернул Киеву ноту протеста из-за проведения парада в Крыму

20.07 / Германский эксперт оценил грозящий ЕС коронавирусный раскол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска