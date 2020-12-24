 

24 канал – в Финляндии осудили мошенников, которые делали из украинцев румын

24.12.2020, 3:58, Новости дня
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Финский суд оштрафовал двух мужчин за подделку документов для украинских трудовых мигрантов. Как пишет «Телеканал новин 24», мошенники приводили на предприятие украинцев, которых выдавали за румын, поскольку у них, как у жителей ЕС, есть право на работу в Финляндии.


Reuters

Суд в городе Пирканмаа в Финляндии приговорил двух мужчин к штрафам за подделку документов. Как передаёт «Телеканал новин 24», они занимались обеспечением временными рабочими одного из бетонных заводов в центральной Финляндии, однако на предприятие они приводили украинцев, у которых права на работу в Финляндии не было.

Как выяснили правоохранители, дельцы не захотели отказаться от посреднического вознаграждения и придумали способ обойти закон. Они подделали удостоверение украинцев и убедили тех, чтобы они выдавали себя за румын, которые как граждане Европейского союза автоматически имеют право работать в Финляндии. В итоге фальшивые документы получили по меньшей мере 20 украинцев.

Инцидент произошёл в 2017 году, но до сих пор шло следствие и судебные разбирательства. Наконец, 22 декабря стало известно о приговоре. Примечательно, что в итоге суд решил, что преступление не такое уж и серьёзное, поскольку подозреваемые лично документы не подделывали и вину не признают.

В итоге мужчин приговорили только к штрафу в €2400, хотя прокуроры требовали куда более сурового наказания — 8 месяцев условного заключения. 



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