В РФ выпущен очень маленький кнопочный телефон

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24.12.2020, 3:56, Новости дня
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В РФ выпустили маленький кнопочный телефон с очень скромной ценой. Мобильник в высоту всего 93 мм, в ширину – 35 мм и толщиной 14 мм. Его название ­– BQ 1415 Nano.

Данный гаджет выставлен в розничную продажу всего-то по 1490 рублей. Корпус металлический, что свидетельствует о неплохих противоударных качествах. Покупателю предлагается на выбор красно-золотистое, бело- и черно-серебристое оформление.

В устройстве могут использоваться две сим-карты. Есть даже камера, позволяющая делать маленькие фото на 0,1 Мп, диктофон и возможность беспроводного соединения по Bluetooth 3.0. заряда аккумулятора емкостью 400 мАч хватает на несколько дней. Ранее в РФ выпущен еше один маленький мобильник Inoi 102.



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