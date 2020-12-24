Мнение: Стать Кадыровым при Трампе

24.12.2020, 3:52, Разное

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Россия как глобальная Чечня

Мне, откровенно говоря, уже как-то заранее жаль всех нынешних патриотов-путинистов и лоялистов, уже второй месяц пребывающих в состоянии радостного возбуждения и даже какой-то истерической эйфории по поводу победы Трампа на выборах в США. Причем, даже если прямо спросить, мало кто в состоянии внятно объяснить, чего они все, собственно, ждут от своего любимца “трампушки” в будущих российско-американских отношениях: какие-такие плюшки и пряники они рассчитывают получить? Что такого сделает волшебник Трамп для России, позволяя ей разом решить все свои проблемы – признает Крым российским? Разрешит ввести войска на Донбасс и в Харьков? Прикажет нефти снова стоить 147 долларов за баррель?

На этих вопросах патриоты обычно начинают мяться и отводить глаза, однако, блаженная улыбка все равно не сходит с их лиц. Похоже, они просто даже не желают задумываться над конкретикой, подобно влюбленным юным девушкам – ибо любая конкретика только вульгарно опошлит их радостное предвкушение, по сути, желание ЧУДА; в глубине души они верят, что Трамп преподнесет нечто совсем непредвиденное и сногсшибательное, и поэтому какой смысл гадать, что будет? “Главное, что будет хорошо”.

Я был уверен, что Трамп победит, однако никогда не мог понять, что в этом будет хорошего для РФ. Более того, я уверен, что все будет ровно противоположно ожиданиям – то есть Трамп, когда войдет во вкус, устроит России такую веселую жизнь… Они еще Обаму будут вспоминать с ностальгией, вот что.

Потому что, чисто объективно, Трамп для РФ куда более неудобный “партнер”, чем тот же Обама. Трамп, насколько можно судить, такая типичная, почти классическая американская “акула бизнеса”, то есть человек вообще без сантиментов и принципов, с железной хваткой. Самое главное – из тех, с которыми бесполезно блефовать. А ведь вся российская внешняя политика последних лет основана на беспрерывном кидании понтов и блефе. Сплошной блеф и повышение ставок до небес, в надежде, что противник даст слабину. При этом – игра на крайне слабых картах, на самом-то деле. Трамп попросит пару раз показать козыри – и всё, сливай воду…

Но вообще интересно было бы попытаться проникнуть в тщательно скрываемые (прежде всего от самих себя) мысли наших патриотов-запутинцев, попробовать все-таки поискать в их девичьих мечтах про “душку Трампа” какое-то рациональное зерно. На что они рассчитывают-то? Чем нынешняя РФ может быть интересна Америке, вообще-то говоря? Трамп – бизнесмен, он всю кампанию построил на том, что США надо прекратить действовать “идейно” и надо перейти к жесткой “дипломатии сделок”, по принципу “ты – мне, я тебе”. Так вот: что США может дать России, понятно – примерно всё. Как в любимом фильме “День выборов”:

– Надо им сказать – “Я дам вам то, чего у вас нет!”

– А чего у них нет?

– Да ничего у них нет!

– А, тогда так и напишем: “Я дам вам всё!!!”

Но вот что Россия может дать США? Технологии? Смешно. Деньги? У США их больше, да и потом, Штаты их печатают. Культуру? У нас вся культура – из 19 века, они ее давно уже и так взяли. Науку? Да бросьте, какая там у нас в РФ наука…

То есть сам предмет торга на первый взгляд непонятен. И тем не менее из “патриотов” бьет оптимизм. Они явно что-то знают! Или, точнее, у них в мозгах есть какая-то МОДЕЛЬ успешных взаимоотношений, которую они надеются воспроизвести. Что же это за модель?

Ответ проще пареной репы. Конечно, это модель взаимоотношений Россия-Чечня!

Чечня прекрасно, лучше всех других регионов, чувствует себя во взаимоотношениях с Россией. И это при том, что из “обычных” средств обмена Чечня может дать России примерно то же и в тех же объемах, что сама Россия может дать Америке. То есть ничего. Чем же “торгует” Чечня в отношениях с РФ?

На самом деле у Чечни есть два прекрасных ходовых товара. Во-первых, Чечня может России нагадить: послать, например, куда-нибудь в “мирные регионы” РФ отряды своих боевиков, с которыми придется долго и муторно воевать. Примеры, как оно может быть, чеченцы дали во множестве – рейды на Буденовск, в Дагестан, на Беслан. Все это имело огромный резонанс – и в итоге руководство РФ усвоило, что этот товар – “мы ни на кого не нападаем и сидим в своих границах тихо” – стоит покупать, и покупать дорого.

И есть второй товар – то, что на старом политологическом языке называется “аскари”, то есть “воины внаем”. Россия уже давно и весьма охотно использует воинственность чеченцев в своих интересах: чеченские отряды могут за Россию воевать или хотя бы угрожать военной силой (этого тоже бывает достаточно). В частности, именно отряд Делимханова, по многочисленным данным, был едва ли не основной ударной силой российской армии во время конфликта с Грузией в Южной Осетии – и даже самые упоротые патриоты росармии сквозь зубы признавали, что вклад чеченцев в столь быструю победу трудно переоценить.

Затем чеченские полувоенные миссии всплывали постоянно то там, то сям – например, хорошо известно о большой роли Кадырова в “замирении” крымских татар в самые щекотливые начальные моменты перед референдумом об отделении Крыма от Украины. Масса слухов и об участии чеченских “добровольцев” в боях на Донбассе. Словом, Россия пользуется возможностью бросать чеченцев в самые сомнительные воинские операции – в том числе и туда, куда вводить официальную российскую армию по тем или иным причинам неудобно. А чеченцы в таких случаях вполне охотно, с огоньком “отрабатывают”. Идиллия! И Чечня всяко имеет в РФ особый статус и особые привилегии.

Нетрудно видеть, что руководство, вместе с патриотами РФ, видит Россию точно такой же Чечней в отношениях с будущим Трампом. Только в этих “идиллических” отношениях уже Россия будет играть роль такой “глобальной Чечни”, а США будет “Россией” с неисчерпаемым запасом пряников.

Россия и старается вести себя в отношении Америки так же, как вела себя Чечня в отношении к ней самой. Во-первых, она старается всячески тоже показать, что в состоянии Америке нагадить. Басаев совершал рейд в нафиг ему ненужный Дагестан и Буденовск, а Россия лезет с той же целью в Сирию, где упорно действует поперек интересов США. Очень хотим показать, что можем быть очень вредными!

И второе тоже такое же: параллельно с антиамериканскими филиппиками РФ всячески показывает, что – если договориться! – из российской армии получатся замечательные аскари, которых, по согласованию с Америкой Трампа, можно будет посылать куда угодно – даже туда, куда ни один американский морской пехотинец ни за что не полезет. “Вот какие мы неприхотливые, стойкие, готовые умирать бог знает где и бог знает за что!” – как бы говорит Россия Трампу.

“Патриоты” уверены, что хотя бы этот товар у России Трамп купит. Поэтому и накачивают, продолжают накачивать “оборонку” и перевооружать армию, урезая попутно расходы на науку, образование и здравоохранение: потому что продавать они собираются только армию. Все остальное (как и в Чечне) – неконвертируемо, и в Кремле с этим давно смирились.

Но Путин не теряет надежду стать Кадыровым при Трампе. Вот тогда-то, думает, и заживем! Ну-ну. (2016, декабрь)